Nikon Z6 III : l'hybride plein format ultra-puissant

Vidéo : du RAW en interne

Prix est disponibilité

Premiers tests en français :

Il faut dire que le constructeur lui a tout simplement greffé le processeur, sans pour autant lui refiler le capteur de 48MP qui va avec, segmentation oblige -mais ce n'est pas forcément un mal côté vidéo.Le boîtier estavec un poids de 750 g, soit une cinquantaine de grammes supplémentaires -ce n'est pas anodin.-il inclut de l'électronique sur son dos, ce qui permet accélérer la lecture des photosites, et donc, de gagner en vitesse de prise de vue.Forcément, la rafale gagne un vrai coup de fouet,(recadrage). Les adeptes du viseur en auront aussi peur leur argent, avec une définition deLa fréquence grimpe à 120Hz, de quoi satisfaire les plus exigeant, notamment en photo animalière ou sportive. Signalons d'ailleurs l'arrivée d'unsur les animaux, d'objets et de personnages.Plutôt à l'aise dans la pénombre, il offre une, avec plage extensible de 50 à 204 800 ISO.Le modeest également disponible, une prouesse réalisée en prenant 32 photos en RAW avec un micro-déplacements du capteur., Full HD 240 fps, 4:2:2 10 bits, Apple ProRes RAW HQ, et N-RAW. Dommage que la 4K 120 ne soit pas en plein format, mais pour le reste, c'est un quasi sans faute.N'ayant pas de ventilateur, on peut quand-même se demandermais Nikon semble se montrer confiant sur le sujet -là où un Canon R5 doit baisser ses FPS au bout d'une petite heure d'enregistrement.Autre bonne nouvelle,grâce à sa petite rotule, très pratique pour les VLOGS., une prise télécommande et d2 prises jack (micro et casque). Le Nikon Z6 III reprend la batterie EN-EL15c tout en restant compatible avec les anciennes batteries EN-EL15a ou EN-EL15b.