RED baisse drastiquement le prix de ses KOMODO 6K et KOMODO X !

RED baisse le prix de sa KOMODO 6K et X

Bientôt des hybrides RED/Nikon ?

Si le constructeur propose des modèles à plusieurs dizaines (voire centaines) de milliers d'euros pour les grosses production,Désormais,Mais le plus dingue concerne surtout la KOMODO XElle perd ainsi plus de 3000€ !Evidemment,pour les batteries, cartes-mémoire, objectifs, cages, poignées, micros, etc. ce qui peut parfois doubler le prix, sauf à déjà disposer de ces éléments. Néanmoins, pour les petites productions, les écoles et même quelques prosumers,-contrairement à Apple, pour ne pas la citer, qui ne baisse jamais ses prix, même après quelques années de commercialisation.Ces dernières années,(imaginez un Global Shutter sur un Z9). Mon petit doigt me dit que les deux compères travaillent déjà sur des boitiers plus abordables, cumulant le meilleur des deux mondes.Rappelons que si aujourd'hui, les caméras RED sont largement utilisées,pour tourneretnotamment.