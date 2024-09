Ces Nikon Zfc sont sublimes ! Vous ne trouvez pas ?

Heralbony, c’est quoi exactement ?

Une fiche technique solide

Heralbony n’est pas une entreprise d’art comme les autres. Leur mission est de bousculer le monde de la culture en. Cette vision a séduit Nikon , qui a voulu aller plus loin en intégrant des œuvres issues de leur collection à son Zfc. Concrètement, ça donne quoi ? Quatre designs exclusifs, clairement magnifiques, créés par des artistes japonais tels que Masaharu Honda ou encore Momoko Eguchi. Le but ? Permettre aux photographes d’exprimer leur créativité avec un appareil photo qui, lui aussi, raconte une histoire.Alors oui, ces éditions limitées du Zfc ont un super look.. On parle ici d’un capteur CMOS DX de 20,9 mégapixels, d’un processeur EXPEED 6 et d’un autofocus hybride à 209 points avec détection des yeux. Comme quoi on peut associer design et fiche technique solide.On peut rappeler que le Nikon Zfc original, rappelant les classiques comme le FM2, a été salué par la critique pour son design, mais critiqué pour une prise en main parfois glissante et une ergonomie très moyenne pour les utilisateurs avancés.Chaque modèle est vendu avec l’objectif , qui, avec son design rétro, s’accorde très bien avec l’esthétique vintage du Zfc. De quoi séduire autant les amateurs de photographie que les fans d’objets design.Pour les amateurs d’art,. Disponible en exclusivité sur le Nikon Store à partir du 19 septembre. Malheureusement, aucune information n’a encore filtré sur une date de sortie en France, mais un des modèles, celui réalisé par Momoko Eguchi, est déjà référencé sur le store français, au prix de 1369€ Cette édition Heralbony est un mélange réussi entre technologie et art. Le combo parfait pour ceux qui veulent que leur matériel photo reflète autant leur style que leur créativité, et on ne va pas se mentir,