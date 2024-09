Netflix : petit rappel pour les abonnés "Essentiel sans pub"

Clap de fin

Les publicités répondent à deux priorités stratégiques. Tout d’abord, elles nous permettent de proposer des prix plus bas et, ensuite, elles génèrent des revenus et des bénéfices supplémentaires pour l’entreprise. A un peu plus de 18 mois depuis son lancement, nous continuons à faire évoluer notre système de formules avec publicités, qui représente désormais plus de 45 % de l’ensemble des inscriptions sur nos marchés publicitaires. Son attractivité et la suppression progressive de notre forfait Basic (Essentiel) au Royaume-Uni et au Canada -que nous allons étendre aux États-Unis et en France- a augmenté le nombre d’abonnés de 34 % de manière séquentielle au deuxième trimestre.

Netflix a pensé à celles et ceux qui sont encore abonnés à la formule. Depuis plusieurs jours, la plateforme envoie de discrets rappels à l'ordre (voir la capture ci-dessous) pour leur rappeler la prochaine échéance.Elle a en effet gagné plus deau deuxième trimestre, un résultat bien meilleur que les quelque cinq millions attendus par le marché, après déjà deux trimestres de croissance. Ce faisant, elle dépasse les attentes de Wall Street avec 9,56 milliards de dollars de revenus, dont 2,15 milliards de bénéfices nets.Précédemment, Netflix avait profité de ses résultats trimestriels de janvier 2024 pour expliquer ce qu'il allait advenir des formulesen cours. Pour rappel, il s'agit de la plus petite formule sans publicité -on pourrait même parler d'offre historique- qui était à 10,99 euros par mois.Il fallait bien s'y attendre, le dernier abonnement sans publicité n'avait pas trop bougé. Pour rappel, il permettait de regarder et de télécharger des contenus en HD (720p), sans pub et sur un seul appareil à la fois (smartphone, ordinateur, TV).Pour le reste, d’après le site de Netflix, on a donc le choix entre, restant respectivement à 5,99 euros et 13,49 euros par mois.. Il propose les mêmes fonctions que l'essentiel mais étendues à quatre appareils, avec l'Ultra HD 4K.Carrefour a lancé un service un peu particulier, en intégrant à saun accès à Netflix Une offre un peu agressive devrait toutefois trouver son public au vu des prix des pratiqués (le prix d'une livraison couvre l'abonnement standard) et si on a l'habitude d'y faire ses courses. Voire encourager les autres car elle est financièrement très avantageuse !. Pour cela, il faut se connecter via un site web et se rendre dans les paramètres de son profil et scroller un peu. Sous l'espace cagnotte, on trouve le bouton pour souscrire au programme Carrefour Plus.: la Standard avec pub passe de 5,99 euros à sans surcoût par rapport à la carte, la Standard passe de 13,49 euros à 7,50 euros par mois et la Premium de 19;90 euros à 14 euros par mois. A chaque fois le coût de 5,99 euros est défalqué.