Le Snappy va sauver vos photos sur iPhone

Aller plus loin qu'avec Camera Control

Une stabilisation limitée

Sur Kickstarter uniquement

Conçu par Buddiesman, une entreprise chinoise spécialisée dans les trépieds, cet accessoire pourrait grandementVous le savez, Apple a présenté la fonction Camera Control avec l’ iPhone 16 pour améliorer l’ergonomie, mais ce bouton ne résout pas totalement le problème de la prise en main des iPhone (et des autres smartphones)., proches de ceux d’un appareil photo traditionnel. Il est compatible avec plusieurs appareils grâce à une pince extensible.L’accessoire se distingue aussi par une prise en main plus solide, unavec des applications compatibles, comme celle de Blackmagic. Une autre fonctionnalité pratique est la possibilité de détacher la poignée pour l’utiliser comme télécommande sans fil.En termes de stabilisation, le Snappy utilise un gimbal motorisé associé à un accéléromètre pour corriger les mouvements indésirables. Toutefois,, ce qui le place en deçà des gimbals plus avancés comme ceux de la gamme Osmo de DJI . Il embarque quand même une option pour basculer facilement entre les modes portrait et paysage en appuyant sur un simple bouton, une caractéristique utile pour les créateurs de contenu assoiffés de TikTok Autre caractéristique intéressante du Snappy :. Ces lumières peuvent être configurées pour émettre des températures de couleur allant du chaud au froid, afin d’offrir un meilleur éclairage dans diverses conditions de prise de vue.Le Snappy est actuellement en campagne de financement sur Kickstarter , avec un prix prévu à 149 dollars.. Attention toutefois, bien que Buddiesman ait de l’expérience dans la fabrication de matériel photographique, c’est la première fois qu’ils intègrent des composants électroniques, ce qui pourrait compliquer la livraison de ce produit.Un produit interessant donc, pour les photographes et vidéastes qui utilisent beaucoup leurs smartphones pour ces usages, mais une question reste en suspens :, compte tenu de ses nombreuses fonctionnalités, pourrait être un point à surveiller.