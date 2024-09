Un fer à souder désirable, qui l'eût cru ?

iFixit va vous faire tout souder

Un kit ultra complet

On vous rappelle quand même qu' iFixit est une, ainsi que dans la fourniture de tutoriels détaillés pour aider les utilisateurs à réparer eux-mêmes leurs appareils électroniques.​Au cœur de cette offre se trouve le Smart Soldering Iron, un fer à souder intelligent vendu à 85 euros.et est livré avec une pointe biseautée de 1,5 mm. Par rapport à d’autres modèles sur le marché, iFixit a soigné l’ergonomie, amélioré la longueur des pointes et intégré des fonctionnalités pratiques comme une gestion simplifiée de la température.Pour ceux qui souhaitent un équipement plus complet, iFixit propose un pack avec batterie portable au prix de 270 euros. Ce pack inclut le fer à souder ainsi qu’une batterie portable avec deux ports USB-C, permettant de souder en continu pendant plusieurs heures., comme un téléphone ou un ordinateur portable, ce qui en fait un outil polyvalent pour les bricoleurs mobiles.Pour aller encore plus loin, iFixit a également lancé un. Ce kit, vendu à 330 euros, inclut, en plus du fer à souder, des outils tels qu’un cutter, une pince à dénuder, une pince angulaire, des lunettes de protection et des pincettes. Tout a été pensé pour que les utilisateurs débutants ou plus expérimentés disposent de tout le nécessaire pour leurs réparations.Le fer à souder se distingue par son interface intuitive, avec un anneau LED qui change de couleur selon la température, offrant. En bonus, un mode de refroidissement automatique et une protection contre les chutes sont intégrés pour garantir la sécurité de l’utilisateur.(attention certaines options ne semblent pas encore mises en ligne sur le store européen), et les expéditions commenceront à la mi-octobre, couvrant des marchés comme l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Australie. Avec cette nouvelle gamme, iFixit rend la soudure plus accessible et pratique. Même moi, qui n’ai rien soudé depuis mes cours de technologie au collège, je suis tenté de passer commande. Bien joué.D'ici quelques temps il est bien possible qu'on retour ce produit directement sur Amazon,