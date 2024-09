Tim Cook et Eddy Cue partent sur le Lac de Côme avec Georges Clooney

sur le lac de Côme

D'un autre côté, beaucoup de gens vont voir le film [sur Apple TV+] et nous aurons une sortie dans quelques centaines de cinémas. Mais oui, il aurait été plus agréable d'avoir une large sortie

. Mais il ne s'agissait pas non plus d'aller déguster un cappuccino ou une pizza, mais de se rendre au festival de Venise où le filmd'AppleTV+ était présenté en avant première mondiale. Notons que les deux hommes étaient alors spécialement à Venise pour promouvoir la prochaine série dramatique,Lors d’une interview, ledit George Clooney a dit sa grande déception face à la décision d’Apple de limiter sa sortie en salles, tout en reconnaissant également que l'industrie cinématographique traversait des moments difficiles après le COVID.Des années après les Ocean’s Eleven, ils signent leur retour ! A l’instar deou, la première mondiale a eu lieu au 81e Festival international du film de Venise avant sa sortie en salles limitée le 20 septembre, suivie d'une diffusion sur Apple TV+ le 27 septembre.est uneoù deux fixeurs professionnels sont affectés au même travail : dissimuler un crime très médiatisé. Les deux loups solitaires sont ainsi obligés de travailler ensemble, dans une spirale vite incontrôlable d'une manière à laquelle aucun des deux ne s'attendaient.Le film est écrit et réalisé par Jon Watts, et produit par Grant Heslov, George Clooney, Brad Pitt entre autres.Brad et George ont même accepté de réduire leurs salaires afin de garantir que le film ne soit pas qu'une simple affaire de streaming. Sony a, de son côté, en charge la distribution mondiale en salles.Apres lede Martin Scorsese et lede Ridley Scott, il s’agit là probablement d’une ultime tentative d’Apple d’apparaitre au firmament du box-office US et mondial.