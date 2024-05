Comment lier votre abonnement Canal+ à l'App Apple TV ?

Apple TV+ via Canal+ dans l'App Apple TV (ouf)

Une configuration plus simple que l'énoncé de la fonction

Pour bien comprendre rappelons que les abonnés Canal+ peuvent profiter des programmes du catalogue Apple TV+ car ces derniers sont inclus dans leur abonnement. Toutefois et jusqu'ici,Le changement provient d'une nouvelle option permettant de profiter des programmes d'Apple TV+ via l'App Apple TV pour les abonnés Canal+.Pour cela,avant de choisir la formule d'abonnement puis d'accepter d'ouvrir l'App Apple TV avant de lier votre compte Canal+ à celui de l'App Apple TV.(sauf si ce dernier fait partie d'une offre comme Apple One). Cette nouvelle option laisse également le choix de l'interface au moment de regarder les contenus d'Apple TV+ (n'ayez crainte, vous pourrez toujours préférer l'App myCanal et les programmes d'Apple TV+ y seront toujours disponibles), avec davantage d'options pour les sous-titres et langues lorsque vous passez par l'App de Cupertino.