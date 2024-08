iOS 18 et iOS 18.1 : quelles sont les nouvelles fonctions pour l'iPhone ?

Quels iPhone compatibles avec iOS 18 et iOS 18.1 ?

Refonte de l'Application Photos (iOS 18/iOS 18.1)

Disparition de l'option Carrousel, qui se situait au dessus de Dernier Jours

Jours récent

Safari plus rapide ! (iOS 18/iOS 18.1)

Web Eraser

Mode sombre, centre de contrôle et écran d'accueil (iOS 18/iOS 18.1)

Cartes

Localiser

Modifier

Modifier les pages

Ainsi Apple a publié dans la foulée de la WWDC 2024, la short liste des heureux élus.En effet, les fonctions IA ne pourront tourner que sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, et bien évidemment sur la gamme iPhone 16 à venir ! Ces six modèles sont donc compatibles avec l'actuelle bêta d'iOS 18.1.Attention toutefois à une autre restriction :Pas de surprise, la bêta d'iOS 18.1 s'aligne sur celle d'iOS 18 au niveau du design de l'application Photos. La semaine dernière,. Elle a désormais rationalisé la conception, en enlevant le très controversé carrousel (et c'est une très bonne nouvelle).Pour rappel, cette année, la firme mise à nouveau sur la personnalisation : il est possible d'organiser ses collections, notamment les épingler pour y accéder facilement, et inclure ce qui compte le plus pour chacun. On y découvrait unqui mettait en avant les évènements marquants. Celui-ci s’actualisait tous les jours, mettant l'accent sur les favoris.Elle s'ouvre toujours sur la grille de photos, mais la dernière mise à jour permet de voir davantage d'images à la fois, et les faire défiler vers le bas pour accéder aux collections (en bas de l'écran).Les albums créés sont désormais situés plus haut dans l'application Photos, et le contenu récemment enregistré est maintenant intégré dans la collection. L'ordre des collections peut être personnalisé en fonction de ses habitudes.. Chacun d'entre eux affiche désormais une carte séparée, avec une vignette principale à gauche. Les versions précédentes avaient le nom de l'album à gauche et une série de petites vignettes.Pour Apple, Safari est le navigateur le plus rapide au monde.Le but est de proposer davantage de moyens de profiter des articles sans distraction (en VO)Ainsi sur un site Web qui contient principalement du texte, on peut afficher le lecteur en passant par l'icône situé à gauche dans la barre d'adresse. Ce mode permet alors d'accéder au texte avec les images, mais sans publicité, vidéos, ou fenêtres contextuelles.Annoncée pendant la WWDC, une autre nouveauté dénomméea fait son apparition.Ainsi avec cette fonctionnalité, il est possible deOn peut cliquer sur n'importe quel élément du site : une barre de navigation, une image, un titre, une icône... Parmi les petits raffinements, la fonction devrait se souvenir de ses réglages sur chaque pages visitées et activer ces changements à chaque nouvelle visite., en repensant à nouveau l'icône, celle(avec des anneaux mieux définis, et enfin celle de Plans (avec moins de couleurs). Notons au passage que les teintes des icônes sont plus harmonisées avec les fonds d'écran installées.De même,, l'icône de l'application s'affiche désormais correctement en mode sombre lorsque le mode sombre est activé. Auparavant, la recherche montrait des icônes en mode Lumière.Par exemple, l'icône d'Adaptation des écouteurs devient une oreille et non un casque (qui était aussi l'icône pour la Balance stéréo). Beaucoup ont vu leur taille augmenter sans autre changement graphique.. Avec ce paramètre, on peut supprimer des pages entières de l'écran d'accueil ou les masquer temporairement. Il s'agit de la même interface que l'on peut obtenir en appuyant sur les trois points en bas de l'écran lorsqu'on veut modifier l'écran d'accueil.