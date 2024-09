iWork évolue avec iOS 18 et iPadOS 18

iWork prend en charge iOS 18, iPadOS 1 et macOS Sequoia

Ce sont en effet Keynote, Numbers et Pages, les composants de la suite bureautique d’Apple qui évoluent et passent en version 14.2. Malgré tout, si les numéros de version sont identiques pour les trois, les détails révèlentAinsi,. Il faudra se contenter de cette simple phrase.Pour Numbers, Apple est un peu plus loquace et indique en effet qu’entre autres correctifs et améliorations des performances,. On va même pouvoir utiliser le nouveau navigateur de documents pour créer facilement une nouvelle feuille de calcul ou retrouver une feuille de calcul récente. Cette dernière évolution requiert tout de même iOS 18 ou iPadOS 18.Enfin,. On va pouvoir afficher les images et les vidéos HDR avec une plus grande plage dynamique sur les appareils pris en charge, notamment en faisant tourner macOS Sequoia. On va pouvoirou une visioconférence pour partager automatiquement la fenêtre de votre présentation, mais là encore cette dernière évolution requiert macOS Sequoia. Bien évidemment, les autres correctifs et améliorations des performances sont de la partie.