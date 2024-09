Intelligence Artificielle : la Californie met un premier stop

Cette photo est authentique

Les acteurs mieux protégés

Par exemple, cette version d'Indiana Jones, à la recherche du Canard perdu, ne pourra pas voir le jour sans l'accord d'Harrison Ford.

Moins d'IA en politique

C’est une réponse directe aux craintes soulevées lors de la grève des acteurs de 2023 , où la peur que l’IA remplace des travailleurs avait pris de l’ampleur. Désormais,. Autre point fort de ces lois : elles protègent aussi les artistes décédés. Souvenez-vous, on en parlait il y a peu. Dorénavant, les studios ne pourront plus ressusciter numériquement une star sans l’accord de sa famille ou de ses ayants droit. Ça été un enjeu particulièrement sensible quand une entreprise a tenté de recréer un spectacle du comédien George Carlin grâce à l’IA, sans autorisation. Pour Fran Drescher, présidente du SAG-AFTRA, le puissant syndicat des acteurs qui a soutenu ces mesures, c’est une vraie victoire.Ces initiatives montrent bien, en protégeant ses travailleurs. Mais attention, comme toujours aux USA, cela ne se fait pas sans débats. La Chambre de commerce de Californie estime que ces lois seront difficiles à appliquer et pourraient même entraîner de longues batailles juridiques. Mais pour les nombreux défenseurs de la cause, ces lois sont un pas dans la bonne direction pour responsabiliser les entreprises, en particulier dans les secteurs du divertissement et de la publicité.Au-delà du monde du divertissement,. Trois nouvelles lois encadrent strictement l’utilisation de l’IA dans les campagnes électorales. Les plateformes en ligne devront retirer ou étiqueter les contenus créés par IA liés aux élections , et les publicités politiques basées sur des deepfakes devront être clairement identifiées. Cette mesure est une première dans le pays et pourrait bien se répandre dans d’autres États, vu à quel point c’est un sujet sensible et houleux.Ces nouvelles lois font partie d’un ensemble plus large pour contrôler l’IA. Le gouverneur Newsom a encore sur son bureau plusieurs projets de loi à examiner, dont certains pourraient. Il a jusqu’au 30 septembre pour trancher, tout en cherchant à équilibrer les risques et les opportunités de cette technologie.