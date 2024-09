Wifi en avion : premiers vols commerciaux avec Starlink dès 2025

Une couverture mondiale

Des cabines modernisées pour l’occasion

game changer

Agent à la demande

On veut la même chose en France !

, y compris dans les zones les plus reculées, comme les océans et les régions polaires. Vous le savez sûrement, ce réseau, composé de satellites en orbite basse, permet de connecter plusieurs appareils simultanément, offrant une expérience de navigation fluide, que ce soit pour le streaming, les jeux vidéo ou le shopping en ligne. United Airlines espère transformer l’expérience de ses passagers, leur permettant de profiter du même confort numérique qu’ils auraient au sol, même à 35 000 pieds d’altitude.Les passagers de United bénéficieront de la connexion. La flotte actuelle de United dispose déjà de 100 000 écrans, et la compagnie prévoit d’en installer davantage lors de la livraison de nouveaux appareils. Les nouveaux intérieurs proposeront également des écrans tactiles HD de 16 pouces en classe affaires, 13 pouces en première classe et 10 pouces en classe économique (ah ben oui, il faut bien segmenter un peu), tous accompagnés de connectivité Bluetooth et de prises de courant à chaque siège. Les Américains prennent beaucoup plus l’ avion pour des trajets intérieurs. Proposer une bonne connexion aux travailleurs qui prennent l’avion parfois plusieurs fois par semaine est un vraid’un point de vue commercial.L’avantage du Wi-Fi Starlink s’étend également aux équipes de United, qu’il s’agisse des pilotes, des hôtesses ou des agents d’escale., même dans des zones éloignées ou en cas de situations imprévues. Les passagers, quant à eux, pourront profiter de l’application United pour recevoir des mises à jour sur leurs correspondances et obtenir de l’aide via l’outilLe partenariat avec SpaceX marque une étape importante pour United Airlines. L’intégration de Starlink permettra non seulement d’améliorer la connectivité à bord, mais aussi d’offrir un service Wi-Fi de porte à porte, sans interruption, même lors des vols longue distance au-dessus des océans.