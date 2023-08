Apple a-t-elle fait une fleur à Twitter en acceptant le “X” ?

Une entorse aux CGU d’Apple ?

Pas de X sur le toit du siège social de Twitter (X)

enseigne lumineuse temporaire pour un événement

Il a fallu quelques jours pour que l'application iOS soit mise à jour afin de matcher la nouvelle identité de la plateforme. Le changement a d’ailleurs attiré l'attention de nombreux développeurs !En effet, si la transition a été plus rapide sur Android et sur PC, la page de l'App Store mentionnait toujoursen raison de l'une des directives d'Apple (encore une !).Notons au passage que les guidelines de l'App Store ne mentionnent pas explicitement une telle restriction.Toutefois, en pratique, lors de la soumission d’une app, Apple ne permet pas aux développeurs de soumettre une application nommée avec un seul caractère.Autre polémique du jour :À peine installée, cette dernière a été retirée après une plainte de la ville de San Francisco, dont les relations avec l’homme d’affaires sont des plus tendues !Apparemment, le service d'urbanisme de la ville a confirmé à l’AFP le retrait, précisant que la procédure pour l’installer n’avait pas été respectée. A priori, un représentant de la plateforme avait refusé l'accès au bâtiment à un inspecteur dans la nuit de vendredi à samedi, indiquant qu'il s'agissait d'uneet non d’une structure pérenne !Il conviendra d’attendre demain pour avoir la suite de ce feuilleton de l’été !