Pourquoi Orange se retire de la bourse de New York ?

Orange a fait son début en Bourse de New York en octobre 1997. Et sa décision de retrait prendra effet au cours du quatrième trimestre. Le retrait de la cote sera effectif dix jours après ce dépôt et, à partir de ce moment, les ADS d'Orange ne seront plus négociées sur le NYSE. A l'annonce, l'opérateur fléchit de 1,76% à 10,59 euros et se dirige tout droit vers une deuxième séance de suite dans le rouge