Mettre un AirTag sur votre chien ou chat est dangereux, voilà pourquoi !

Le concept même d’AirTag a suscité l’intérêt de nombreux maîtres de chiens et de chats pour surveiller leurs animaux en vadrouille. Pour tout vous dire, j’ai moi-même longtemps accroché un AirTag à ma chatte,. Cependant, comme le rapporte CNet , les experts s’accordent à dire que ces dispositifs ne sont pas adaptés pour suivre des animaux et peuvent même représenter un vrai danger pour leur santé.Les AirTags d’Apple fonctionnent grâce à un signal Bluetooth qui peut être détecté par les appareils à proximité appartenant au réseaude la marque. Le problème, c’est que ces petits appareils contiennent des pilesde petite taille, et si un animal venait à en avaler une, cela pourrait entraîner des complications médicales graves. Selon le Dr Shannon Vawter, vétérinaire à Thrive Pet Healthcare aux États-Unis, des cas d’ingestion d’AirTags ont déjà été signalés , nécessitant des interventions chirurgicales coûteuses et urgentes.. On peut néanmoins considérer que c'est surtout un risque pour les chiens, peut-être un peu moins pour les chats, qui ont moins tendance à avaler tout et n'importe quoi.En plus des risques pour la santé de votre petit compagnon, les AirTags présentent des limitations techniques en matière de localisation. Ces dispositifs dépendent de la présence d’autres appareils Apple à proximité pour fonctionner.Premièrement, parce qu’il n’y a pas grand monde que votre chien ou chat va croiser, et deuxièmement, parce que les iPhone sont souvent moins présents en zone rurale. Contrairement aux colliers GPS, les AirTags ne fournissent pas de mise à jour en temps réel de la position de l’animal, ce qui limite grandement leur efficacité. Au mieux, cela vous permettra de savoir si votre chat décide de vivre chez votre voisin. C'est l'ami Korben qui a d'ailleurs lui aussi modernisé son chat avec un AirTag.Autre problème,. Personnellement, j'ai choisi un adaptateur plus discret , que j'ai masqué avec du scotch noir pour que mon chat ne se promène pas avec un produit Apple trop visible, mais cela reste un risque. Je vous le conseille quand même si vous ne voulez écouter les risques évoqués dans cet article.Pour suivre efficacement les animaux de compagnie, les experts recommandent plutôt l’utilisation de colliers GPS spécialement conçus pour eux. Ces dispositifs, bien que plus volumineux, sont intégrés directement au collier et se révèlent plus difficiles à avaler. Ils sont également bien plus efficaces, car ils fonctionnent via des satellites et offrent une localisation précise en temps réel, même dans des zones peu peuplées.et nécessitent souvent un abonnement mensuel pour accéder aux services de suivi. On peut néanmoins vous recommander, par exemple, ce modèle testé par mon incroyable collègue Laurence, qu'elle a beaucoup apprécié Quoi qu’il en soit, le recours à, car c’est souvent le plus simple pour retrouver rapidement un animal égaré. Les puces contiennent des informations sur le propriétaire et peuvent être lues par les vétérinaires, la police et les refuges, facilitant ainsi le retour de l’animal chez lui. Je peux vous confirmer que c’est efficace : j’ai récemment trouvé un chien égaré qui a pu retrouver son propriétaire grâce à cette méthode, une fois que je l’ai confié à la police.Les experts conseillent depour maximiser les chances de retrouver son compagnon en cas de fugue.Vous l’avez compris, bien que les AirTags puissent sembler être une option pratique pour suivre vos animaux de compagnie,. Pour assurer la sécurité de vos compagnons, optez plutôt pour un collier GPS et un pucage en bonne et due forme.