Avec quel produit Apple, cette femme a-t-elle piégé ses voleurs de courrier ?

Des AirTags contre des voleurs !

Le valeureux AirTag !

des objets potentiellement volés à une douzaine d'autres victimes

il est important de noter que la victime n’a pas tenté de contacter les suspects par elle-même

Pas d'AirTags 2 avant 2025 !

Promo AirTag

En Californie (États-Unis), une femme a récemment utilisé des AirTags pour identifier les voleurs de son courrier -ce qui a effectivementApparemment, cette dernière s'était faite dérober également plusieurs colis. Elle a donc décidé-type cheval de Troie contenant une balise activée pour pouvoir retrouver la trace des malandrins. La manœuvre a parfaitement fonctionné.Lundi 19 août, le paquet traqué a effectivement été volé.. Sur place, les policiers ont retrouvé le colis piégé mais aussi. Dans un communiqué, le bureau du shérif a toutefois mis en garde les personnes dans ce genre de situation et d'éviter de faire justice soi-même / de partir à la chasse au voleur tout seul :Dans sa dernière newsletter, le journaliste de Bloomberg estime queApple serait actuellement. Le nouveau modèle bénéficierait d'améliorations notables au niveau des capacités de suivi et de géolocalisation. Il devrait être doté de la puce, qui a fait ses débuts dans les iPhone 15 et qui offre un suivi encore plus précis et capable de localiser un appareil compatible 3 fois plus loin qu'auparavant (environ 60 mètres).En octobre 2023, Ming-Chi Kuo a déclaré que la production de l'AirTag 2 avait été reportée du quatrième trimestre de 2024 à 2025. Il avait estimé que la prochaine balise aurait une sorte d'intégration avec le Vision Pro d'Apple, sans fournir davantage de précisions.Pour lui, l, ce dernier servant de centre névralgique et intégrant d'autres appareils satellites. Ainsi, la puce Ultra Wideband de l'AirTag pourrait être utilisée pourdans une certaine mesure.Même si la firme californienne s'oppose à une utilisation pour traquer -à leur insu- des êtres humains ou des animaux, l'AirTag reste une solution pratique pour son chien (il existe des colliers adaptés) ou son ado (avec son consentement), d'autant plus qu'aucun abonnement n'est requis et que la pile lui garantit une autonomie d'une année !