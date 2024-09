Space X vient sauver les deux astronautes coincés sur l’ISS

La mission qui tourne mal

Je veux remercier SpaceX pour leur soutien et leur flexibilité

Elon Musk à la rescousse !

Crew-9

L'histoire pourrait faire un. Pour les deux Américains, la mission ne devait durer que huit jours. Partis au mois de juin, ils sont toujours dans l'ISS. Pire, sans billet de retour ! Comment est-ce possible ?En pratique, leur voyage vers la Terre traine depuis plusieurs mois,Dans ces conditions, un rapatriement a finalement été organisé, cette fois avec le concours de SpaceX., précise Jim Free, administrateur associé à la Nasa, lors d’une conférence de presse. Voila bien une autre humiliation pour Boeing, dont c'était le premier vol test avec équipage. Mais, qui n'aurait pas pu imaginer une meilleure publicité que cette mission de sauvetage...Après de nombreuses semaines de tests infructueux, l’agence spatiale a finalement pris la décision de faire revenir la capsule de Boeing -à vide- et deEn effet, attendant la fin de l'ouragan Helen,(l’astronaute de la Nasa Nick Hague et le cosmonaute russe Alexandre Gorbounov), au lieu des quatre prévus initialement. Il fallait bien laisser deux petites places pour le vol retour.Au total, Nick Hague et Alexandre Gorbounov passeront donc cinq mois dans l’ISS. Butch Wilmore et Sunita Williams y seront restés eux environ huit mois, au lieu des huit jours initialement prévus. Mais cette mission improvisée donnera lieu à quelque 200 expériences scientifiques.