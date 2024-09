Polaris Dawn : Elon Musk à la conquête de l'espace

Une première réussite, d'autres à venir ?

: le milliardaire américain Jared Isaacman (41 ans), le pilote Scott Poteet (50 ans) et deux employées de SpaceX, Sarah Gillis (30 ans) et Anna Menon (38 ans). Ce n’est pas la première mission spatiale organisée par Jared Isaacman. En effet, l'homme d’affaires et pilote d’avion passionné d’espace s’est donné pour objectif de populariser l’exploration spatiale privée.La mission avait également pour but de réaliser une sortie extra-véhiculaire : il y en a eu deux. En effet,. Même si la sortie n'aura finalement été que partielle (les jambes restant bien ancrées à l'intérieur de la capsule), l'exploit est bien là. Trois des membres effectuaient leur premier vol spatial, à l’exception de Jared Isaacman, qui avait déjà voyagé avec Inspiration4 en 2019.Cette sortie a également permis. Même s'ils sont restés dans la capsule, Scott Poteet et Anna Menon avaient aussi revêtu leur tenue, car le vaisseau ne possède pas de sas intermédiaire qui assure l'étanchéité de l’intérieur au moment d’ouvrir l’écoutille.Entre autres records,, plus loin que tout équipage depuis les missions lunaires Apollo, il y a plus de cinquante ans. Notons que Sarah Gillis et Anna Menon -toutes deux ingénieures chez SpaceX- sont désormais les deux femmes ayant voyagé le plus loin de la Terre.L'équipage a également testé, ainsi qu'une, notamment destinées à étudier l'impact d'un voyage spatial sur le corps humain.Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Le programme Polaris comprend en effet trois missions : Polaris Dawn n'était que la première, une deuxième similaire devrait avoir lieu sans date fixée et une troisième devrait être le premier vol doté d'un équipage de la méga-fusée Starship de SpaceX, qui est actuellement en cours de développement et qui se destine aux voyages vers la Lune et... Mars.