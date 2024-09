Space X : réussite pour la 1ère sortie privée dans l'espace

Premiere mission réussie

L'équipe était composée de: le milliardaire américain Jared Isaacman (41 ans), le pilote Scott Poteet (50 ans) et deux employées de SpaceX, Sarah Gillis (30 ans) et Anna Menon (38 ans). Ce n’est pas la première mission spatiale organisée par Jared Isaacman. En effet, l'homme d’affaires et pilote d’avion passionné d’espace s’est donné pour objectif deC'est d'ailleurs lui qui est, suivi de Sarah Gillis. Sur la vidéos, on peut le voire dans une combinaison blanche et grise, qui se tient à une structure métallique installée sur la capsule spécialement pour l’occasion.En pratique, l'opération a été portée par, entreprise fondée par Elon Musk. Après un décollage de Floride mardi 10 septembre, la fusée Falcon 9 Crew Dragron a atteint mercredi 11 septembre l’altitude cible de 1 400 km. Ce qui constitue étalement un record, uniquement égalé les programmes Apollo. Au total, la mission aura duré moins de deux heures., il faut savoir que le développement d’un écosystème d’entreprises dans le secteur privé est soutenu, encouragé et financé par la Nasa, elle-même. En effet, cette dernière prévoit de délaisser le domaine de l’orbite terrestre basse à la mise à la retraite de l'ISS (qui devrait intervenir dans les années 2030).L'agence entend en effet se concentrer sur les missions vers la Lune. En conséquence,(en plus de la station chinoise et de la future station indienne) devraient arriver dans l’orbite terrestre. Ces dernières permettront de poursuivre l'entrainement des astronautes et de réaliser des expériences en apesanteur.