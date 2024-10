La Californie bloque la loi de sécurité sur l'IA (ce n'est pas ce que vous croyez…)

Un véto du gouverneur !

« Nous pensons que les modèles d’IA les plus puissants pourraient bientôt poser des risques graves, tels que l’accès accru aux armes biologiques et les cyberattaques contre les infrastructures essentielles » Geoffrey Hinton

En effet, si Meta ou Apple ont refusé de signer l' AI Act -le règlement européen sur l'Intelligence Artificielle-, d'autres firmes sont loin de vouloir adhérer aux projets en cours.. Celle-ci avait pourtant été adoptée en août par le Sénat et par l'Assemblée de Californie, la chambre basse de l'Etat.La tension aura duré longtemps. En effet, les deux camps -pour et contre- ont fait campagne dans la Silicon Valley jusque dimanche soir, tant la question séparait la classe politique mais aussi les professionnels. En effet, rappelons queEn effet, le gouverneur rappelle qu'il vient de voter dix-sept textes régulant l'IA. Mais il estime qu'en l'état, le projet n'est pas assez sécurisant et ne s'applique qu'aux, alors que. Il invite donc les rédacteurs à élargir le champ d'action !De même,. Celui-ciet souhaiterait davantage de disposition sur les les modèlesouEn droit, le dernier texte visait à imposeraux grands modèles d’intelligence artificielle aux Etats-Unis. Même s'il n'était pas aussi sévère que les normes européennes, il rendait également les entreprises d’intelligence artificielleIl exigeait notamment que les firmes proposent un, soit un système pours’ils devenaient incontrôlables ou s'ils causaient des dommages majeurs humains ou matériels (la limite avait été placée à 500 millions de dollars). Elon Musk s’y était déclaré favorable, contrairement à Mark Zuckerberg (Meta), Sam Altman (OpenAI) ou Marc Andreessen (un capital risqueur pro Donald Trump). Elles renforcent également les obligations de transparence quant à l'utilisation de l'IA, notamment au niveau des deepfakes.