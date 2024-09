L'IA sur l'iPhone 16 : il va falloir attendre (longtemps) !

Apple Intelligence arrivera-t-elle à propulser l'iPhone 16 dans l'espace ?

Plusieurs semaines à plusieurs mois d'attente !

Apple et l'IA en vidéo

Custom memory movies

imaginer un scénario avec son propre arc narratif

. Cela pourrait d'ailleurs expliquer l'engouement des consommateurs pour les modèles d'entrée de gamme -moins chers mais compatibles avec l'IA d'Apple.pour accéder aux premières d'entre elles -et encore si on est localisé dans le bon hémisphère, puisqu'il faudra résider aux USA (ou se localiser sur place ). Ces fonctionnalités comprennent, des résumés de notification, des suggestions de réponses dans l'application Messages, la possibilité d'enregistrer et de transcrire les appels téléphoniques, un outil pour supprimer des objets des arrière-plans des photos, et plus encore.Pour rappel, cette dernière va permettre de générer des images à partir d'une description, de concepts suggérés, ou même d'une personne de votre photothèque.Il sera possible de modifier le style proposé et d'apporter des modifications au prompt de départ pour qu'il corresponde à un fil de discussion Messages, à votre tableau Freeform ou à une diapositive dans Keynote. Cela ressemble fortement à ce que ChatGPT propose déjà depuis presque deux ans.Ces derniers sont également prévus pour décembre, ce qui permettra de briller à Noël. Techniquement, il s'agit d'un émoji maison que l'on pourra créer directement à partir du clavier dans Messages, mais ils ne sont pas compris dans le protocole Unicode.Toutefois, certaines fonctionnalités phares ne devraient pas non plus être disponibles avant l'année prochaine, à commencer par! La version complète ne devrait arriver qu'. Pour rappel, cette version plus performante va permettre à l'assistant vocal de contrôler les différentes actions dans les applications, de mieux comprendre ce qui est actuellement à l'écran et de déterminer ce qu'il faut faire en fonction du contexte.Ainsi, on pourra formuler une demande de type : lance le podcast que ma femme m'a envoyé l'autre jour. Siri ira identifier votre conjoint, retrouvera le sms et fouillera dans les dizaines de messages pour trouver le podcast en question pour le lire. Il tiendra compte du contexte d'une demande et il sera possible de lui écrire une requête avec un geste depuis le bas de l'écran.La semaine dernière, Apple a d'ailleurs fait appel à une jeune actrice anglaise bien connue :. La première vidéoest axée, ainsi qu'avec les apports d'Apple Intelligence pour(d'où la présence de l'actrice ?).(avec iOS 18.1).