Clara Chappaz, nouvelle ministre de l’IA et du numérique

Photo : Clara Chappaz sur X

La France veut devenir leader en Europe sur l'Intelligence Artificielle

Clara Chappaz est surtout connue pour son rôle à la tête de la. Sous son mandat, elle a piloté des initiatives visant à soutenir l’écosystème des startups françaises, notamment le programmequi accompagne 125 startups deep tech dans des secteurs stratégiques comme la santé, la cybersécurité et la transition écologique. Elle a également lancé l’initiative, qui encourage les grands groupes à augmenter leurs achats auprès des startups françaises.Avant de rejoindre le secteur public, Clara Chappaz ( que vous pouvez suivre sur Twitter via ce lien ) a acquis une solide expérience dans le secteur privé., et pour Zalora, une entreprise d’e-commerce en Asie du Sud-Est. Son parcours international et sa connaissance des enjeux technologiques ont probablement fait d’elle un choix stratégique pour ce poste.Sa nomination intervient dans un contexte de. L’une de ses principales missions sera de soutenir le développement et l’adoption de technologies de rupture en France, tout en veillant à renforcer la souveraineté numérique du pays.Clara Chappaz est. Cela montre aussi l’importance du numérique pour Michel Barnier, comme nous vous en parlions ici Pour info, le nouveau gouvernement de Michel Barnier,, 15 ministres délégués et cinq secrétaires d’État., a réagi le Premier ministre sur X.Les passations de pouvoir pourraient débuter dès dimanche soir ou lundi matin, avec. En parallèle, des manifestations ont eu lieu samedi dans plusieurs villes de France, dont Paris, Marseille, Nice et Toulouse, pour protester contre le duo Macron -Barnier. Ces mobilisations, organisées par des associations comme Greenpeace, Nous Toutes, Attac France, des syndicats lycéens et des partis de gauche, dont La France insoumise, avaient déjà commencé plus tôt dans la journée à Caen et Bordeaux.