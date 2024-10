Et si les cadres photos numériques faisaient leur grand retour ?

Afficher ses souvenirs en 2k, partout chez soi

à gauche un cadre pexar, à droite un cadre traditionnel

Principales caractéristiques :

• Un élément design facile à intégrer à votre décoration

• Un écran 2K de qualité permettant d’afficher avantageusement vos souvenirs en grand format

• Une dalle tactile permettant d’interagir avec les photos et vidéos

• Facilite le partage de souvenirs et les interactions familiales, même à distance.



Lexar est un leader de confiance en matière de technologie de mémoire et la marque pexar est une extension de son objectif de préserver tous les moments précieux de la vie. En commençant par les cadres photo numériques Pexar, nous sommes fiers de présenter des innovations qui non seulement stockent, mais affichent également les plus beaux moments de la vie dans toute leur splendeur.

Disponibilité



Le cadre photo numérique pexar de 11 pouces est disponible au prix de 179,99 €. Notons qu'une version plus petite (de 10,1 pouces) et un peu moins chère sera disponible courant octobre. Une remise de 5% sera accordée avec le code pexarframe si vous l'acheter sur



Forts des vingt-neuf années d'expérience de Lexar dans le secteur, les cadres photo numériques pexar utilisent la technologie de stockage et d'imagerie couleur de haute qualité de sa maison mère. Ils offrent ainsi une définition allant jusqu'à 2K et un écran antireflet -ce qui est bien pratique vu que vous pourrez le poser n'importe où sans se soucier des fenêtres ou des écrans. Notons que l'écran tactile est intuitif et qu'il est possible de changer les photos d'un simple glissement de doigt.Parmi les avantages du cadre, la firme a vu grand : il est en effet possible de se connecter et télécharger directement des photos et des vidéos sur le cadre jusqu'à 512 utilisateurs (pour les très grosses familles). Pour cela, le cadre devra être connecté en Wi-Fi, via leurs smartphones et l’application Frameo.ce qui peut être très sympa pour les familles ou les proches éloignés les uns des autres. On peut glisser une photo du petit dernier dans la nuit pour faire une surprise le lendemain., et il peut être étendu jusqu'à 1 To via le port USB ou une carte SD pour en stocker davantage. Les cadres pexar peuvent être configurés en seulement trois étapes simples, ce qui les rend presque plug and play.Pour Wilson Chen, vice-président des produits de Lexar,