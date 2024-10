Apple a-t-elle prévu d'effrayants résultats financiers pour Halloween ?

Boo !

Qu'attendre pour ce trimestre ?

Tableau Apple

Sur sa page web dédiée,Cette publication sera suivie de la traditionnelle conférence téléphonique des investisseurs et des analystes. Elle sera dirigée par Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri. Notons qu'il s'agira de la toute dernière intervention du CFO, qui quitte ses fonctions à la fin de 2024, pour être remplacé par Kevan Parekh , dès le 1er janvier 2025.L'an dernier, à la même époque (mais le 2 novembre plutôt que le jour d'Halloween),, en baisse de -0,72% d'une année sur l'autre, et un bénéfice trimestriel par action diluée de 1,46 dollar, soit 22,956 milliards de dollars, en hausse de 10,79 %.Comme il est désormais coutume,par Tim Cook et Luca Meastri au trimestre dernier. Il faudra donc, pour avoir des estimations, se tourner vers les analystes qui ne manqueront de fournir quelques chiffres.En effet, il arrive juste avant les congés d'été et n’est pas marqué par des promotions spécifiques. Au niveau du contexte global, il n'y a pas eu non plus de réels changements : les tensions économiques et l’inflation sont toujours présentes, la production reste maitrisée.Côté Produits,(d'ailleurs la sortie de l'iPhone 16 a très bien relancé la vente des précédents modèles qui sont tout aussi intéressants, vu l'arrivée tardive -retardée- d'Apple Intelligence). Quant à lui,, peut-être sous l'impulsion de nouveaux modèles venus secouer la gamme (et faire descendre le prix des anciennes générations). On avait aussi remarquéIl va donc bénéficier des ventes complètes des produits lancés au cours des trimestres précédents, comme l'iPad Pro M4 ou l'iPad Air M2. Elle comprendra les premières ventes des Apple Watch Series 10, des AirPods 4 et bien sûr de la gamme iPhone 16, lancés au cours du mois de septembre.