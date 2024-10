Donald Trump et un Elon Musk bondissant à Butler

Trump de retour à Butler

Un discours sous tension

les ennemis de l’intérieur

Elon Musk, soutien clé de la campagne

la dernière

Taylor Swift elle, est derrière Kamala Harris

Un meeting sous haute sécurité

Hier, samedi 5 octobre 2024, Donald Trump a donc tenu un nouveau meeting à Butler, un lieu chargé de symbolisme pour lui et ses supporters.. Devant plusieurs milliers de supporters, il a rappelé cet événement marquant, déclarant qu’il ne renoncerait jamais à son combat. Trump a observé une minute de silence à l’endroit exact où les coups de feu avaient retenti, en hommage à Corey Comperatore, la seule victime de cet incident.Lors de ce meeting, Trump a adopté un ton offensif, dénonçant ce qu’il appelle, qu’il juge plus dangereux que ceux de l’extérieur. Il a évoqué les huit dernières années marquées, selon lui, par des tentatives de calomnie, de destitution et même des tentatives de meurtre., refusant de céder face aux pressions.Elon Musk, présent à ses côtés, a également pris la parole lors de cet événement.. Musk, par son soutien ouvert à Trump et son contrôle de l’algorithme de X, joue un rôle central dans la campagne, soulevant des questions de plus en plus fortes sur l’impartialité de la plateforme.La sécurité lors de ce rassemblement était renforcée, avec des tireurs d’élite postés sur les toits et des drones surveillant la foule., portaient souvent des t-shirts en hommage à l’ancien président. Ce meeting souligne une fois encore la polarisation de la campagne présidentielle de 2024, marquée par des tensions politiques et des soutiens influents comme celui de Musk d'un côté, ou de Taylor Swift de l'autre, pour Kamala Harris.? Pensez-vous qu'il utilise trop sa plateforme X pour faire campagne aux côtés de Donald Trump ?