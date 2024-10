Apple poursuit sa conquête de l’Inde !

De nouveaux Apple Store en préparation

Tim Cook dans un Apple Store indien

D'après Dierdre O'Brien, vice-présidente d'Apple Retail, nos magasins sont des endroits incroyables pour découvrir la magie d'Apple, et cela a été merveilleux d'approfondir notre lien avec nos clients en Inde. Nous avons hâte qu'ils disposent d'encore plus d'occasions de découvrir et d'acheter nos produits et services, et de se connecter avec les membres extraordinaires et compétents de notre équipe .

Une production paramétrée au nanomètre

iPhone 16 Pro - Designed by Apple in California - Assembled in India

Depuis plusieurs années, Apple cherche à délocaliser ses sites de production, trop concentrés en Chine. Ainsi a-t-elle privilégié le Vietnam, le Brésil , mais surtout l’Inde dans le cadre d’un accord comprenantEn plus de ses deux magasins existants à Delhi et à Mumbai,Elle ouvrirait deux autres magasins dans les mêmes villes que ceux existants, mais également deux sites à la localisation inédite à Pune et à Bangalore (ndlr : cette dernière abrite également le siège social de Cupertino pour l'Inde, il est donc logique que la ville se dote de son premier Apple Store).Pour rappel, les deux stores de Delhi et Mumbai ont ouvert en 2023, retardés de deux ans en raison de la pandémie de coronavirus. Extrêmement florissants, ils contribuent désormais à près de 20 % de toutes les activités d'Apple en Inde, ce qui -forcément- est très encourageant au niveau du développement sur place.Les analystes ont obtenu ce chiffre en se basant sur les volumes d'écrans OLED commandés et destinés aux iPhone 16 , iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Au niveau de la ventilation,. Si ces chiffres étaient confirmés, cela représentera une augmentation de plus de 10 millions par rapport au lancement de l' iPhone 15 Depuis plusieurs années, Apple continue de vouloir diversifier ses sous-traitants et surtout d'-afin d'éviter tout incident de parcours susceptible d'affecter les ventes d'iPhone. On se souvient, bloqués sur sites juste avant noël. Désormais, la société californienne entend éviter ce genre de situation.Au cours de l'été, elle avait déjà, situées à Sriperumbudur dans le Tamil Nadu. Sur Weibo, on avait pu voir passer une photo supposée de. Et ce morceau d'adhésif affiche un message prometteur :