iPhone 16 : une nouveauté pour la production

Chine, Inde, et maintenant Brésil !

iPhone 16 Bresil

Une production paramétrée au nanomètre

iPhone 16 Pro - Designed by Apple in California - Assembled in India

Chaque année,. Après un pic du mois d'août à début septembre, la production reste en sous-tension jusqu'en décembre avant une seconde poussée avec les fêtes de fin d'année. Et il semblerait qu'en 2024, Apple a décidé de réorganiser ses usines.Dans sa quête de partenaires en dehors de la Chine, Apple a privilégié d'autres pays, comme le Vietnam ou l'Inde. Mais elle s'intéresse également à différentes solutions en dehors de l'Asie : le Brésil . En effet, elle y a lancé la production de plusieurs accessoires mais également de l'iPhone 15. On peut d'ailleurs les repérer lors du paiement sur le site, certains numéros se terminent par BR/A, BE/A ou BZ/A.Apparemment,. Pour le moment, seul le modèle de base de l'iPhone 16 serait assemblé dans le pays.En ce qui concerne le Brésil, les appareils sont assemblés dans une installation. Ce site a déjà été utilisé pour sortir de précédentes générations mais c'est la première fois qu'un nouvel iPhone sera assemblé au Brésil dès le premier jour.Les analystes ont obtenu ce chiffre en se basant sur les volumes d'écrans OLED commandés et destinés aux iPhone 16 , iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Au niveau de la ventilation,. Si ces chiffres étaient confirmés, cela représentera une augmentation de plus de 10 millions par rapport au lancement de l' iPhone 15 Depuis plusieurs années, Apple continue de vouloir diversifier ses sous-traitants et surtout d'-afin d'éviter tout incident de parcours susceptible d'affecter les ventes d'iPhone. On se souvient, bloqués sur sites juste avant noël. Désormais, la société californienne entend éviter ce genre de situation.Au cours de l'été, elle avait déjà, situées à Sriperumbudur dans le Tamil Nadu. Sur Weibo, on avait pu voir passer une photo supposée de. Et ce morceau d'adhésif affiche un message prometteur :