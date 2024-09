Combien d'iPhone reste-t-il au catalogue de l'Apple Store ?

L'armée des iPhone !

Comme il était prévu,: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, qui se déclinent respectivement en de nombreuses configurations, à partir de respectivement 969 euros, 1 119 euros, 1 229 euros et 1 479 euros.Pour la gamme iPhone 16 , avec deux modèles, cinq couleurs et trois stockages, cela fait 30 modèles. Pour la gamme iPhone 16 Pro , il y a donc deux modèles, quatre couleurs, quatre stockages (128Go / 256Go / 512Go / 1To) soit 28 modèles.A cela s'ajoutent, qui sont les deux modèles de 2023 ne disposant pas de la RAM nécessaire pour faire tourner Apple Intelligence. Mais Apple n'aurait eu aucun intérêt financier à conserver l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max qui seraient entrés en concurrence directe avec l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus ! Au total, entre les cinq couleurs et les trois stockages, cela fait. Ces smartphones qui ne sont pas compatibles avec Apple Intelligence mais qui sont dotés de la fonction appels urgent par satellite se déclinent en six couleurs et trois capacités de stockage, soit 36 modèles. Et enfin l' iPhone SE se trouve à partir de 529 euros, en trois coloris et trois stockages soit 9 modèles.D'ailleurs pour nous aider, Apple a glissédepuis la barre de menu (tout à droite), qui permet d'accéder à chaque modèle d'iPhone ou au comparatif si on hésite entre plusieurs. Le programme Trade In y figure en bonne place en bas de la page.