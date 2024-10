Xavier Niel, sommé d’arrêter son bordel Orange

Un sacré « bordel »…

comment devenir milliardaire

Une sacrée envie de foutre le bordel

Contrefaçon, mise en cause de responsabilité et mise en demeure !

une atteinte d’une exceptionnelle gravité portée à [ses] droits et intérêts, et en particulier à [ses] droits sur la marque dite 'Carré Orange'

Vous avez mis à la disposition du public, ni plus, ni moins, qu’un outil de contrefaçon de la marque Carré Orange

En septembre, Xavier Niel s'est offert la scène de l'Olympia avec pour thème, le très aguicheur. Entre deux conseils, il s'agissait surtout de faire la promotion de son prochain livreRappelons au passage que c'est d'ailleurs l'éditeur qui a suggéré ce spectacle en guise de promotion et de battage médiatique, ce qui s'est avéré une idée plutôt réussie. Mais la couverture bicolore du livre n’était pas sans rappeler le logo d’Orange.Afin d’assurer une promotion d’enfer à sa biographie, le 10 octobre dernier,, qui permettait d’afficher des mots dans un carré orange. La police et le designavec le logo de l’opérateur concurrent.Sans trop d’hésitation,, estimant que celui-ci représentePour les avocats d’Orange, c’est encore plus simple :Face à cette sommation de désactiver le site dans un délai de 24 heures, force est de constater que Free s’est exécuté, le site étant désormais indisponible.