Internet Archive victime d’une cyberattaque : 31 millions de comptes compromis

Une attaque sans précédent sur l’Internet Archive

Message affiché à tous les utilisateurs du service hier

La gravité de la fuite de données confirmée

Une attaque DDoS qui complique la situation

Hier, mercredi 9 octobre 2024,. Ce piratage a révélé des informations personnelles telles que des adresses e-mail et des mots de passe cryptés. Les premières alertes sont apparues sous la forme d’un pop-up sur le site, indiquant que la plateforme avait subi une « catastrophe de sécurité ». Cette attaque, revendiquée par un groupe de hacktivistes, a également été accompagnée d’une attaque par déni de service distribué ( DDoS ), perturbant l’accès à la plateforme.Troy Hunt, créateur du site, a validé la fuite des données après avoir reçu un fichier contenant 31 millions de comptes d’utilisateurs.. L’attaque semble s’être produite fin septembre, bien que sa divulgation publique n’ait eu lieu qu’après que les pirates ont affiché le message sur le site d’Internet Archive. L’intégrité des systèmes de la plateforme est toujours en cours de révision.En plus du piratage, Internet Archive fait face à une attaque DDoS, qui a ralenti ou rendu inaccessible la plateforme pendant plusieurs heures., qui a également indiqué son intention de continuer à perturber le service dans les jours à venir. Bien que ces incidents ne semblent pas directement liés, leur simultanéité a compliqué les efforts de restauration de la plateforme.Le fondateur d’Internet Archive, Brewster Kahle, a confirmé que. Parmi les mesures prises, on note la désactivation de la bibliothèque JavaScript responsable de la faille et une mise à jour des protocoles de sécurité. Si la situation est sous contrôle pour l’instant, les utilisateurs sont encouragés à rester vigilants quant à la protection de leurs comptes en ligne.Les attaques de ce type semblent se multiplier depuis quelques temps,. Qu'est ce que cela vous inspire ?