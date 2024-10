Ryanair : attention à cet énorme changement si vous avez un vol avec eux !

Ryanair se tourne vers le tout numérique

Impact sur les vols en France

Que se passe-t-il en cas de problème de smartphone ?

Toujours plus low-cost

À partir du 1er mai 2025, Ryanair espère pouvoir imposer à tous ses passagers de présenter une carte d’embarquement numérique sur leur smartphone.. Selon le PDG Michael O’Leary, cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à digitaliser l’ensemble des opérations de check-in. Actuellement, 60 % des passagers utilisent déjà l’application Ryanair pour leurs voyages, mais la compagnie irlandaise souhaite atteindre 80% d’ici la fin de l’année.Cette mesure affectera tous les vols opérés par Ryanair depuis les aéroports français, dont les bases principales se situent à Marseille , Toulouse et Paris-Beauvais. Parmi les destinations desservies, certaines sont saisonnières, comme Biarritz ou Perpignan, mais toutes seront soumises à cette nouvelle règle. La suppression des cartes d’embarquement papier et des guichets de check-in devrait permettre à Ryanair de réduire ses coûts et, selon O’Leary, de maintenir des prix de billets compétitifs.Michael O’Leary a tenu à rassurer les passagers qui pourraient rencontrer des problèmes techniques avec leur téléphone, comme une panne de batterie. Si un tel incident survient, le personnel au sol pourra toujours vérifier les informations d’un voyageur grâce à son nom et son passeport. Mais l’objectif reste clair :En supprimant tous les comptoirs d’enregistrement et les cartes d’embarquement imprimées,Comme évoqué plus haut, en plus de la suppression des cartes d’embarquement papier, Ryanair a également été au centre des discussions concernant la gestion des bagages en cabine. La compagnie a modifié ses règles, Ryanair a aussi fait face à des critiques sur la gestion des retards et des annulations, souvent imputées à des grèves du personnel ou des problèmes logistiques. Des accusations de traitement inéquitable des employés, en particulier des pilotes et des membres d’équipage, ont également régulièrement fait surface. Mais la marque est habituée à ces politiques depuis des années.Prenez-vous Ryanair parfois ?