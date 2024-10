Google va faire tourner son IA à l'énergie nucléaire

De l’IA nucléaire

Dans l'ensemble, cet accord permettra jusqu'à 500 mégawatts d’électricité sans carbone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux réseaux électriques américains et aidera davantage de communautés à bénéficier d'une énergie nucléaire propre et abordable.

A la recherche d'énergie

Les Robots et l'Empire

centrale de Three Mile Island - image Wikipedia

En effet, Kairos Power va en produire via des petits réacteurs de nouvelle génération -dénommés SMR (pour). Le contrat prévoitd'ici à 2030, avec une montée en régime jusqu'en 2035. Les SMR sont des réacteurs de nouvelle génération. Pour le moment, aucun d’entre eux n'est encore opérationnel aux Etats-Unis.Cette opération permettra de répondre -en partie- aux énormes besoins en électricité de la filiale d'Alphabet. Notons que cette dernière n'aMais il ne s'agit pas d'une démarche isolée. En effet, d'autres prestataires ont été contraints de trouver des solutions pour assurer le développement de l'IA générative, qui nécessite des quantités énormes de données et de semi-conducteurs pour fonctionner. Pour s'assurer de disposer des ressources suffisantes en électricité,Fin septembre,Celui-ci prévoit la réouverture d'un réacteur de. Pour rappel, le site est tristement célèbre pour avoir connu le plus grave incident du nucléaire civil américain, le 28 mars 1979. Il a été classé au niveau 5 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES).Malgré l'importance de l’accident, l’enceinte de confinement est restée intègre. Dans un style plus apocalyptique,