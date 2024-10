Google forcé d’ouvrir le Play Store à la concurrence

Le juge James Donato a tranché

Le Play Store

Répercussions pour Google et les développeurs

Le juge en question, qui ne rigole pas.

Quels impacts pour Google ?

C’est donc le juge James Donato qui a rendu cette décision importante,. C’est dans le cadre de l’affaire antitrust initiée par Epic Games que le juge a ordonné à Google de permettre à des magasins d’applications tiers d’accéder à l’ensemble du catalogue du Google Play Store et de ne plus imposer son système de paiement exclusif. Cette décision est une victoire importante pour Epic Games, qui avait accusé Google de monopoliser la distribution d’applications sur Android. Désormais, les développeurs pourront proposer des alternatives aux utilisateurs, ce qui pourrait changer la façon dont les applications sont téléchargées et payées sur Android.Cette décision impose à Google de retirer les restrictions qui empêchaient les développeurs d’offrir des méthodes de paiement alternatives et d’exploiter des boutiques d’applications concurrentes.. Epic Games a immédiatement salué cette victoire, soulignant que cela permettrait aux développeurs de contourner la commission de 30 % imposée par Google sur les achats in-app. Bien sûr, comme on pouvait s’y attendre, Google a annoncé son intention de faire appel, arguant que ces nouvelles règles pourraient compromettre la sécurité des utilisateurs et réduire la concurrence.Les experts estiment que ces modifications pourraient entraîner une baisse significative des revenus pour Google, notamment sur les ventes d’applications et d’abonnements, qui représentent une part importante de ses profits.. De leur côté, les développeurs se disent optimistes quant aux nouvelles opportunités offertes par cette décision, en particulier la possibilité de proposer des applications à des prix plus compétitifs, sans passer par Google Play.Cette décision pourrait également inspirer d’autres actions en justice contre Google, voire contre Apple,. Si cette décision est maintenue après l’appel, elle pourrait servir de modèle pour réguler les géants de la tech aux USA, car, franchement, il n’y a pas de raison qu’on soit les seuls à être enquiquinés par les régulations !