Le fabuleux exploit de SpaceX va-t-il bouleverser la conquête spatiale ?

Image Space X

Un exploit historique

Super Heavy

Encore un exploit technique pour les équipes de SpaceX ! 🚀 Honnêtement, je n’étais pas prêt pour ça : c’est la tour de 145 m de haut 🏗️ qui attrape en plein vol le booster, des dimensions d’un Boeing 747 sans les ailes ✈️, avec ses bras mobiles… arriver à ce stade de prouesse technique et de dimensions herculéennes des objets volants en seulement 5 ans, c’est très très impressionnant. 💪 Bravo à tous ! 👏

image Space X

Prochaine étape : la Lune

image Space X

Le dimanche 13 octobre 2024,. SpaceX a montré qu'elle était capable de. Elle va permettre de réutiliser rapidement les lanceurs -un point crucial pour les missions lunaires et... martiennes- mais aussi procéder à des lancement plus rapprochés.Un résultat hallucinant pour les professionnels (sans parler des profanes...). MêmeMais pour en arriver là, il y a eu. Sans compter tous les travaux déjà réalisé par SpaceX ou l'aérospatiale américaine. Quoiqu'il en soit avec une telle victoire, Elon Musk se rapproche un peu plus de son vrai rêve, peut-être l'un des plus anciens de l'humanité : la conquête de l'espace !: faire décoller une équipe à bord de la fuséede la NASA, pour se diriger vers la Lune à bord d'une capsule Orion construite par Lockheed Martin. Les astronautes seront alors transférés à bord du Starship en attente, et ce, pour descendre vers l'astre lunaire.Si tout se passe comme prévu, la Nasa envisage un décollage en septembre 2026. Elle espère envoyer la première femme et le prochain homme sur la Lune d'ici 2027-2028, après un atterrissage lunaire sans pilote du Starship.