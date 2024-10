Heypster-GIF propose une interface repensée et toujours gratuite

Une interface entière recodée

le développement d'heypster en Swift a commencé en début d’année pour les versions iPhone, iPad, Apple Watch, ainsi que notre application sur l'Apple Vision Pro. Il ne restait plus que l’application Mac à recoder entièrement. C’est chose faite maintenant (l’ancienne version avait été développée en Objective-C), et avec une nouvelle interface

Disponibilité

proposer les meilleurs GIF sur les produits Apple, allant de l’iPhone à l’Apple Newton, ainsi que des GIF amusants sur Tim Cook

qui aime bien, charrie bien

Au delà, heypster-gif entend aussi montrer qu'il tient bien la route, face aux mastodontes, Giphy (racheté par Meta), ou encore Tenor-gif (propriété de Google). Le service est égalementAinsi, son fondateur -- nous précise queParmi les nouveautés de cette version, on notedans iMessage ou l’application Mail d’Apple, en plus du très classique copier/coller qui fonctionnera dans toutes les autres applications de messages, pour la plus grande joie de vos proches !, sans aucune bannière publicitaire. ou achat intégré. De fait, il n'y a pas non plus de collecte de données sur les utilisateurs, ce qui devient une rareté ces derniers temps. De plus, la plateforme se fait forte de).