Un youtubeur français condamné à deux ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs

Le youtubeur condamné pour corruption de mineurs

Une longue enquête

Un verdict plus sévère que les réquisitions

Une chute brutale pour un youtubeur populaire

De la Science et du Fun !

ExperimentBoy, incarné par Baptiste Mortier-Dumont, saura vous faire aimer la science et les découvertes de manière spectaculaire !

Attention - Toutes les expériences réalisées sur cette chaîne sont longuement préparées en parfaite connaissance des dangers potentiels, et toutes les mesures de sécurité sont prises. Même si la caméra ne le montre pas toujours.

Ne tentez pas de les reproduire chez vous !

Le tribunal correctionnel de Val-de-Briey a rendu son verdict le 15 octobre 2024. Baptiste Mortier-Dumont, alias. Les faits reprochés se sont déroulés entre 2016 et 2018, avec des victimes mineures, dont certaines avaient moins de 15 ans. En plus de la peine de prison, il lui est interdit à vie d’exercer une profession en contact avec des mineurs, et il ne pourra pas entrer en contact avec ses victimes pendant trois ans.L’enquête a débuté en 2020 après un dossier de signalements collectifs déposé auprès du procureur de Lyon., et l’affaire a été transférée au tribunal de Val-de-Briey. Selon les investigations, ExperimentBoy utilisait sa popularité sur YouTube pour initier des conversations avec de jeunes adolescents, notamment via Twitter. Ces échanges évoluaient rapidement vers des propositions sexuelles.Le jugement du tribunal est plus sévère que ce qui avait été requis lors de l’audience du 17 septembre, où. La justice a pris en compte la gravité des faits ainsi que l’âge des victimes pour prononcer une peine plus lourde. À ce jour, ExperimentBoy n’a pas encore fait de déclaration publique sur cette condamnation, mais son avocat a indiqué qu’il envisageait de faire appel.ExperimentBoy s’était fait connaître en 2012 grâce à ses vidéos de vulgarisation scientifique inspirées de l’émission MythBusters Sa chaîne, toujours en ligne sur YouTube, est présentée ainsi :Sa chaîne a été démonétisée en 2020, et il. La carrière de l’influenceur semble désormais compromise.