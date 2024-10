Le télescope Euclid dévoile un infime morceau de la carte de l'Univers

Vers l’infini et au-delà !

immense mosaïque de 208 gigapixels

première page du grand atlas cosmique Euclid de l’ESA

À partir d’un vaste panorama cosmique ébloui par quelque 14 millions de galaxies, une série de zooms de plus en plus profonds vous amène à une vue nette d’une galaxie spirale tourbillonnante, dans une image finale agrandie 600 fois par rapport à la mosaïque complète

aider à faire progresser notre compréhension du cosmos. Bon nombre des 14 millions de galaxies de la vue initiale seront utilisées pour étudier l’influence cachée de la matière noire et de l’énergie noire sur l’Univers

une mission hors-norme

afin de comprendre comment l’univers se structure et pourquoi son expansion s'accélère depuis ces 10 derniers milliards d’années, des phénomènes qui mettent en jeu l’énergie noire et la matière noire dont Euclid tentera d’en percer les mystères

Aujourd’hui, l’vient de, lors du Congrès astronautique international de Milan, en Italie. Un honneur qui est revenu au directeur général de l’ESA, Josef Aschbacher, et à sa directrice scientifique, Carole Mundell.Il s’agit d’unecontenant des observations prises: étoiles de la Voie Lactée et galaxies situées vers l’infini et au-delà. Le tourni nous gagne quand on sait que la mosaïque dévoilée aujourd’hui ne représenteA ce stade, il n’est pas question d’une simple image, mais plutôt d’un. La vidéo publiée permet de faire un zoom sur une toute petite portion, permettant de voir une infinité de galaxies.Il s’agit aujourd’hui de laqui permet de découvrir des millions d’étoiles et de galaxies. Cette mosaïque couvre une zone du ciel australCependant, le tout n’est pas là que pour faire joli. En effet, il s’agit bien de recherche spatiale. Le but est bien évidemment scientifique afin d’Le satellite Euclid a quitté la Terre le 1er juillet 2023 , pour une mission hors-norme :Pour mener à bien cette mission internationale, treize laboratoires français sont impliqués. Il est prévu de récolter pas moins de