YouTube Premium Lite revient, pas partout et moins bien

Une version simplifiée pour certains pays

Des fonctionnalités restreintes

Une stratégie incertaine

Lancée à l'origine en 2021, YouTube Premium Lite avait été rapidement retirée en octobre 2023. Depuis quelques heures, Google teste une version révisée de ce service en Australie, en Allemagne et en Thaïlande (allez comprendre pourquoi ces trois pays), un tarif toujours attractif par rapport au coût de l'abonnement YouTube Premium complet (12,99 €/mois). Sauf que, et c'est la nouveauté, cette version Lite n'offre pas une suppression complète des publicités. Certaines annonces restent visibles, en particulier dans les contenus musicaux et les recherches, ce qui limite un peu l'intérêt pour ceux qui souhaitent vraiment une expérience sans coupures publicitaires.Si l'abonnement Premium classique inclut des fonctionnalités telles que la lecture en arrière-plan, le téléchargement de vidéos et l'accès à YouTube Music, YouTube Premium Lite se concentre uniquement sur la réduction des publicités. Cela pourrait suffire à séduire des utilisateurs qui jugent les autres options superflues. L'absence de fonctionnalités clés rend cette formule moins attrayante, mais elle pourrait satisfaire ceux qui trouvent le prix du service complet trop élevé.Le retour de YouTube Premium Lite pose question sur la stratégie de Google. Le géant n'a pas précisé s'il envisage d'étendre cette offre à d'autres pays, ni pourquoi il a relancé cette option après l'avoir suspendue. Clairement, le test en cours ne garantit pas un déploiement global à court terme, notamment en France. Notons aussi que beaucoup d'utilisateurs qui passaient par l'astuce ont reçu un mail de Google leur disant qu'ils venaient de se faire griller, et que ça n'allait plus être possible.Quoi qu'il en soit, Google reste discret sur ses intentions futures concernant YouTube Premium Lite. Si ce test aboutit, cette version allégée pourrait être déployée dans d'autres pays, offrant ainsi une alternative à ceux qui ne souhaitent pas payer pour un abonnement complet.