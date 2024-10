Culte : l'histoire de Loft Story débarque sur Prime

Culte

La série "Culte" revient sur tous les moments forts de Loft Story

Une série sur les coulisses de Loft Story

Un casting de haut vol

Un thriller médiatique au cœur des années 2000

Une série qui ouvre la voie à d’autres productions

La sérierevient donc sur la création de Loft Story, diffusée pour la première fois en 2001 sur M6. Ce programme, qui a fait grand bruit (c’est peu dire), adapté du concept Big Brother, enfermait onze célibataires dans une maison, enfin… un loft surtout, filmés 24h/24., mêlant voyeurisme et fascination pour la vie privée de jeunes anonymes. Sauf que voilà, peu de gens connaissent les défis et les tensions qui se sont vraiment joués en coulisses, et c’est précisément ce que la série dévoile.se présente comme une reconstitution fidèle, avec une tension dramatique digne des thrillers, voulue par la réalisation de Louis Farge.Le casting deest clairement l’un de ses points forts. Marie Colomb incarne Loana, l’une des figures emblématiques de Loft Story. De son côté, Anaïde Rozam prête ses traits à Isabelle de Rochechouart, un personnage inspiré de la productrice Alexia Laroche-Joubert.pour adapter ce concept particulièrement novateur. D’autres acteurs, comme César Domboy et Nicolas Briançon, doivent amener à l’écran la complexité de l’époque, où chaque décision pouvait faire ou défaire le succès du programme.Au-delà de la simple reconstitution,veut être un véritable thriller médiatique qui plonge dans l’univers impitoyable de la télévision des années 2000. Les intrigues sont nombreuses : guerres d’audience, tensions au sein de l’équipe de production et manipulations autour des candidats, dont Loana, la star malgré elle.tout en révélant la face cachée de cette émission. Prime Video a déjà annoncé quene sera pas un projet isolé. Après Loft Story, la plateforme prévoit de s’intéresser à d’autres phénomènes de la culture pop française , avec notamment une série sur les boys bands comme les 2Be3.Vous souvenez-vous de Loft Story ?Je dois admettre qu’à titre personnel, je trouvais ça navrant, et pourtant je n’en manquais pas une miette…Pour regarder Culte on vous l'a dit,