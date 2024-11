Benchmark : le M4 Pro surpasse le M2 Ultra

Le M2 Ultra à la traîne

Des résultats de benchmark qui surpassent le M2 Ultra

Des spécifications revues à la hausse

Les générations précédentes à la traîne

Une solution abordable et puissante

Le score de 22 094 en multi-cœur pour le M4 Pro dépasse donc celui du M2 Ultra, fixé à 21 351, bien que ce dernier soit équipé de 24 cœurs CPU et destiné à des machines plus coûteuses, comme le Mac Studio, vendu à 4799 euros. En comparaison, le Mac mini avec M4 Pro est proposé dès 1649 euros et offre doncpour les utilisateurs recherchant de la puissance sans investir dans des configurations ultra-professionnelles.Le M4 Pro bénéficie d’une fréquence légèrement augmentée à 4,49 GHz, contre 4,41 GHz pour la version M4 de base. Il repose sur 10 cœurs haute performance et 4 cœurs d’efficacité, optimisés pour une utilisation en multi-cœur. Les tests montrent un léger écart en single-core par rapport au MacBook Pro M4, probablement en raison d’une mise à jour du système d’exploitation :Comparé à la génération précédente, notamment le M3 Pro, le M4 Pro affiche une hausse de 45 % en multi-cœur, le modèle M3 Pro atteignant un score de 15 282.Positionné comme une solution abordable, le M4 Pro rivalise donc avec des configurations coûteuses équipées du M2 Ultra, comme celles du Mac Pro. Les utilisateurs disposant de budgets limités bénéficient ainsi d’un haut niveau de performance. Disponible en précommande et livré dès le 8 novembre,Avez-vous un avis sur ce gain de performances ? Est-ce que cela vous incite à envisager un Mac avec une puce M4 Pro ?Pour avoir plus de détails sur les sorties de la semaine, vous pouvez cliquer ici pour votre les détails de l'iMac M4 , qui ne propose pas, lui, de puce M4 Pro. Ici pour le Mac mini M4 et ici pour le MacBook Pro