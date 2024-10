ChatGPT débarque sur Windows : oui mais…

Une première version en test pour les abonnés payants

Mais des fonctionnalités encore limitées

Le positionnement stratégique d’OpenAI

OpenAI ne veut pas laisser la place à OpenAI

Bientôt pour tout le monde

Disponible sur le Microsoft Store, cette version préliminaire de l’application ChatGPT pour Windows offre déjà plusieurs fonctionnalités bien utiles. Elle permet bien sûr de poser des questions à l’IA dans une fenêtre dédiée, tout en continuant à utiliser d’autres applications en parallèle. Grâce au raccourci clavier Alt + Espace, les utilisateurs peuvent accéder rapidement à l’application, ce qui améliore la productivité.Même si elle est prometteuse, cette version préliminaire présente encore certaines limitations. Contrairement à son équivalent sur macOS, elle ne prend pas en charge le mode vocal avancé, une fonctionnalité pourtant appréciée par les utilisateurs. Certaines intégrations avec le GPT Store ne sont pas encore disponibles.Le développement de cette application pour Windows s’inscrit dans une stratégie plus large d’OpenAI, visant à rendre son assistant virtuel indispensable dans les environnements professionnels (ou à conquérir le monde, pour parler plus simplement). En facilitant l’accès à ChatGPT et en l’intégrant de manière transparente dans les systèmes d’exploitation majeurs,Vous l’avez compris, si l’application est pour l’instant réservée aux abonnés payants,. En attendant, les utilisateurs non abonnés peuvent continuer à utiliser la version web de ChatGPT., permet elle aussi aux utilisateurs de poser des questions à l’IA dans une interface dédiée, et propose aussi des fonctionnalités comme l’importation de fichiers et photos, et l’accès au modèle gpt-4-turbo d’OpenAI.