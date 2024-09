Windows est disponible sur iPhone, macOS, Android, etc. (plus ou moins)

Windows

Windows sur mon macOS !

Windows partout

La transition ne pose aucun problème

Une transition en douceur pour les habitués

Windows dans le Cloud, mais pas pour tous

Disponible sur Windows , macOS, iOS, iPadOS et Android , cette mise à jour ne se contente pas de moderniser l’interface de Remote Desktop, elle veut, selon Microsoft, l’expérience utilisateur. L’application permet d’accéder à distance à votre ordinateur Windows depuis n’importe quel appareil. Que vous soyez au bureau, à la maison, ou en déplacement, vos outils sont toujours à portée de main.La grande nouveauté de cette version est son approche unifiée. Que vous ayez besoin de vous connecter à un PC local, à un bureau virtuel via Azure, ou à un environnement Windows 365 , tout se fait depuis un seul endroit. Fini le temps où il fallait jongler entre différents outils et configurations. Désormais, tout est centralisé, ce qui simplifie grandement l’expérience utilisateur.Si vous utilisiez déjà l’ancienne version de Remote Desktop, pas d’inquiétude : la transition vers la nouvelle application est simple et fluide. Toutes vos connexions et paramètres sont automatiquement migrés. En tant qu’utilisateur quotidien de cette application sur mon MacBook pour accéder à mon MiniPC sous Windows, je peux confirmer que la transition se fait sans accroc.L’application est extrêmement complète : accès multi-environnements, personnalisation poussée, support de plusieurs moniteurs, redirection d’appareils… Tout est là pour garantir une expérience fluide et productive. Vous pouvez même utiliser des périphériques comme une webcam, un disque dur ou une imprimante, comme si vous étiez devant votre PC. C’est l’outil idéal pour ceux qui travaillent à distance ou qui ont besoin de retrouver leur environnement de travail complet depuis n’importe quel appareil.La nouvelle application Windows est accessible sur le Microsoft Store pour les utilisateurs de Windows, sur l’App Store pour macOS et iOS, et même en version de prévisualisation publique pour Android. Notez toutefois que certaines fonctionnalités avancées, comme la connexion à Windows dans le cloud, sont pour le moment réservées aux comptes professionnels et éducatifs.Cette nouvelle version représente un pas en avant pour ceux qui ont besoin de retrouver leur environnement de travail depuis différents appareils. Elle simplifie l’accès, améliore l’expérience utilisateur et promet une productivité accrue, peu importe où vous vous trouvez.