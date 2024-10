Faut-il avoir peur ? Meta veut des films d'horreur tournés à l'IA

Bouh !

Paranormal Activity

American Nightmare

Happy Birthdead

Insidious

Five Nights at Freddy's

Lors du lancement, nous avons fait part de notre intention de travailler en étroite collaboration avec les réalisateurs et les créateurs afin d’intégrer leurs retours tout en continuant à travailler sur ces modèles

Searching

Searching

Portée disparue

Dans le cadre de ce projet pilote, nous avons reçu jusqu’à présent des commentaires inestimables de la part des réalisateurs concernés. Bien que rien ne remplace l’expérience pratique de la réalisation, les modèles de Movie Gen les ont aidés à exprimer plus rapidement leurs idées créatives et à explorer la direction visuelle, le ton et l’ambiance

Quelle Disponibilité ?

Reconnaissez-vous Dumbledore ?

Meta vient de signer avec, une société de production américaine fondée par le producteur Jason Blum. Elle est d'ailleurs connue pour ses films d'horreur à petit budget, dont certains sont devenus des franchises commeou encoreMais pour Mark Zuckerberg, il s'agit de, dénommée Movie Gen. Et à partir de là, on ne sait pas trop ce qui va faire le plus peur...précise le réseau dans un article de blog.Pour développer son IA,, notamment Aneesh Chaganty (à qui l'on doit par exemple, avec John Cho). En pratique, ils ont réalisé des clips vidéo qui ont été utilisés dans des court-métrages.. En effet, l'IA Movie Gen ne sera pas disponible avant l’année prochaine. D'ici là, Meta aura largement le temps de poursuivre ses expériences terrifiantes et de s'associer avec d'autres professionnels pour créer et modifier des vidéos à l’aide de de son IA.