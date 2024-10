Richard Branson co-pilotera le premier vol commercial en ballon stratosphérique

Richard Branson et les ballons, une longue histoire

Une expérience de luxe à 125 000 dollars

spa spatial

Un vol de six heures dans la stratosphère

Space Perspective : pionniers du tourisme stratosphérique

Richard Branson, fondateur de Virgin Galactic et investisseur dans plusieurs entreprises spatiales, participera à la première mission commerciale à bord du ballon stratosphérique de Space Perspective.Branson, déjà célèbre pour ses records en montgolfière à travers l’Atlantique et le Pacifique, sera l’un des trois pilotes à bord. Ce vol fait suite au test réussi sans équipage de septembre dernier, où la capsule a atteint la stratosphère Le ballon, propulsé par de l’hydrogène renouvelable, transportera les passagers dans une capsule pressurisée offrant une vue panoramique à travers ses grandes fenêtres. À bord, le luxe est de mise avec des repas gastronomiques, des cocktails, du Wi-Fi , et même un), idéal pour impressionner votre coup de cœur. L’entreprise promet une ascension douce, sans la sensation de gravité zéro ni les forces G élevées rencontrées lors des vols spatiaux classiques.La durée totale du vol est de six heures, avec deux heures d’ascension vers l’altitude maximale de 32 kilomètres et deux heures pour la descente.Forcément une expérience inédite pour les amateurs d’aventure. Cette approche différente du tourisme spatial s’éloigne beaucoup des expériences proposées par des entreprises comme Virgin Galactic ou Blue Origin, qui misent sur la gravité zéro et des vols rapides.Space Perspective, qui a déjà enregistré plus de 1 800 réservations pour ses futurs vols, ambitionne de révolutionner le tourisme spatial. Branson rejoindra également Jane Poynter, cofondatrice, pour ce premier vol avec équipage. Les billets sont donc vendus à 125 000 dollars, bien en dessous des tarifs proposés par Virgin Galactic ou Blue Origin, qui facturent leurs vols spatiaux respectivement à 450 000 dollars et plus.