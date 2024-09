La vidéo de l’explosion de cette fusée chinoise est incroyable

Nebula-1 : Un atterrissage qui tourne mal

Deep Blue Aerospace suit les traces de SpaceX

SpaceX maîtrise bien l'exerçice

Des défis techniques

Ça partait bien pourtant

Une communication transparente

La fusée Nebula-1 de la start-up chinoise Deep Blue Aerospace a réalisé un vol d’essai ambitieux ce dimanche. Le lanceur a décollé avec succès, atteignant une altitude de 5 kilomètres avant d’entamer sa descente vers le sol., une étape cruciale pour le développement de lanceurs réutilisables. Cependant, un problème technique survenu peu avant le contact avec le sol a provoqué l’explosion de la fusée, transformant cette tentative en un échec partiel. Malgré cet incident, l’entreprise affirme avoir atteint dix des onze objectifs qu’elle s’était fixés pour cette mission, soulignant les progrès accomplis.Deep Blue Aerospace, tout comme d’autres start-ups chinoises telles que Linkspace, iSpace et Galactic Energy, cherche à rivaliser avec SpaceX en développant des lanceurs réutilisables.. Contrairement à SpaceX, qui a d’abord effectué des lancements orbitaux avant de tester la récupération de ses lanceurs, Deep Blue Aerospace privilégie une stratégie différente : maîtriser les atterrissages avant même d’envisager des missions orbitales . L’idée est d’optimiser la réutilisation des fusées dès les premières étapes de développement.Pour ce vol, la Nebula-1 était équipée de moteurs utilisant un mélange de kérosène et d’oxygène liquide,. Même si cette technologie est économiquement avantageuse, elle reste complexe à fiabiliser, comme l’a montré la fin dramatique de cette tentative d’atterrissage. Mais haut les cœurs, la start-up ne se décourage pas et prévoit déjà un nouveau test à haute altitude en novembre prochain. L’objectif est de perfectionner la technologie d’atterrissage vertical avant de passer à des essais plus complexes, comme les missions orbitales évoquées plus haut, qui ne devraient pas avoir lieu avant 2025.C’est à noter, Deep Blue Aerospace a adopté une communication transparente et ouverte suite à cet incident., accompagné de vidéos et d’images capturées par des drones. Cette démarche contraste avec la discrétion habituelle de l’industrie spatiale chinoise et s’inspire clairement des pratiques des entreprises occidentales, comme SpaceX.