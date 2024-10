Cryptomonnaie et scan de l’iris : que prépare Sam Altman ?

Un nouveau nom pour un nouveau futur ?

qui inclut les Crédentiels World ID pour une vérification d’identité sécurisée sans révéler d’informations personnelles

Lors d’un événement qui s’est tenu le, la startup a dévoilé quelques nouveautés. Elle a commencé par un changement de nom révélateur d’une volonté de simplification dans le domaine :Pour rappel, l’objectif est de créer, qui permettra aux utilisateurs de prouver qu’ils sont bien humains, et ce, de manière anonyme et en ligne. Pour y parvenir, la firme a déjà lancé desen échange de jetons Crypto WLD et d’une ID mondiale.Hier,(Orb 2.0) , au scan plus efficace et plus simple. Il sera également plus rapide à produire avec 30% de pièces en moins, plus rapide à faire fonctionner avec de meilleures puces et surtout utilisera un code open source. Il sera alimenté par la puce Jetson de NVIDIA et doté de la 5G (5 fois plus performante).Les deux hommes ont aussi présenté, et le lancement de, une super application avec des mini-apps permettant aux applications tierces de s’intégrer aux World IDs des utilisateurs.Enfin, ils ont lancé lequi devrait faciliter la migration d’environ 15 millions de détenteurs de World ID vers une blockchain axée sur l’activité humaine ().En France,. Fin juillet 2023, elle avait déclaré la légalité de cette collecteet avait ouvert une enquête. En effet, si l'entreprise dit effacer le scan, elle conserve l'IrisCode. Mais pour la , il n’y a pas de risque de recoupement car le numéro d’identification généré par l'Orb n'est ni lié au portefeuille de l'utilisateur ni à ses informations personnelles.