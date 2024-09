Jony Ive se lance dans l'IA avec Sam Altman (OpenAI / ChatGPT)

Un projet IA confirmé

Mais un projet bien flou...

nouveau produit pour l'ère de l'IA

de la façon dont l'IA générative permettrait de créer un nouvel appareil informatique, parce que la technologie pourrait faire plus pour les utilisateurs que les logiciels traditionnels

Dans un, l'ex-designer d'Apple, devenu indépendant, a donc confirmé sa collaboration avec Sam Altman. Même s’il possède sa propre société de design, LoveFrom, cela ne l’empêche pas d’être sollicité sur de grands projets : Ferrari AirBnb , le Roi Charles III Il n'y a pas beaucoup de détails sur le projet. On apprend ainsi qu'il a rencontré Altman par l'intermédiaire de Brian Chesky, CEO d'Airbnb et que l'entreprise ainsi créée est financée par Jony Ive mais aussi Emerson Collective, la société de Laurene Powell Jobs. La publication apporte égalementd'ici la fin de l'année, mais ne fait aucune mention de Masayoshi Son, le PDG de SoftBank qui aurait également investi 1 milliard de dollars dans le projet l'année dernière.. LoveFrom, la société d'Ive, est bien à la conception de ce projet. Celui-ci occuperait actuellement dix personnes, dont, deux personnes clés qui ont travaillé avec Jony Ive sur l'iPhone. L'équipe travaillerait dans un(à peu près 3000 mètres carrés), qui fait partie d'un ensemble que Jony Ive a acquis pour 90 millions de dollars (quand on vous dit des détails pour noyer le poisson)Si on ne connait pas vraiment le but de ce produit, ni à quoi il ressemblerait, des proches du dossier aux oreilles indiscrètes évoqueraient un. La publication affirme que les deux hommes auraient discuté. Quelque chose de révolutionnaire ?