IA : Le réalisateur de Superman n’a pas DU TOUT apprécié que France 2 fasse cette énorme bourde

Ce week-end, le journal de 20h de France 2 a voulu illustrer un sujet sur le prochain film, réalisé par James Gunn. Jusque-là, tout va bien, mais au lieu de montrer des images officielles, l’équipe a diffusé une bande-annonce fan-made trouvée sur YouTube.Présentée comme un véritable teaser du film, cette vidéo n’avait en réalité rien d’officiel. L’erreur a rapidement été relevée par des internautes, dont @foxhouet, qui s’est exprimé sur X, l’ex-Twitter, soulignant l’incohérence.La vidéo en question, publiée sur YouTube en juillet 2024, a déjà accumulé près de 500 000 vues. Son apparence soignée, avec des visuels impressionnants, a contribué à renforcer la confusion. Intitulée, la vidéo met en avant David Corenswet dans le rôle principal, aux côtés de Rachel Brosnahan, sans mentionner qu’il s’agit d’un projet amateur.Ce type d’erreur pose la question de la vigilance dans les médias face aux contenus générés par des amateurs et l’intelligence artificielle. Vous pouvez voir la vidéo en question ci-dessous.James Gunn, le réalisateur du film, n’a pas tardé à réagir à cette situation inattendue. Alors qu’il assistait au New York Comic Con, il a posté un message sur X pour exprimer son mécontentement face à l’erreur de France 2.Cette bourde survient dans un contexte où l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les productions cinématographiques suscite de nombreuses inquiétudes à Hollywood, rendant cet incident encore plus sensible.Malgré cet incident, l’attente autour du filmreste vive. James Gunn a rassuré les fans en indiquant que le véritable trailer serait dévoilé début 2025, voire dès décembre 2024.Il va falloir que France 2 fasse attention à ce genre de bourde à l’avenir, mais toutes les rédactions du monde entier doivent désormais faire preuve de vigilance.