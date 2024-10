Quand avez-vous sauté de 4500 mètres de haut avec votre GoPro pour la dernière fois ?

C'est haut

Un saut extrême au sommet du Täschhorn

La GoPro Hero 11 Black Mini a fait le job

Des conditions de vol difficiles

Elle elle n'a pas eu le vertige

Vous feriez un truc pareil ?

Johannes Grasser, un wingsuiter expérimenté, a réalisé un vol impressionnant depuis le sommet du Täschhorn, culminant à 4 500 mètres dans les Alpes suisses . La vidéo de cet exploit, publiée sur YouTube, a rapidement attiré l’attention avec plus de 3 millions de vues. Grasser et son ami Mario ont passé près de neuf heures à escalader la montagne avant de se lancer dans ce vol vertigineux à 179 km/h, capturé sans montage ni effets pour une immersion totale dans l’expérience.Pour filmer ce vol exceptionnel, Grasser a utilisé la GoPro Hero 11 Black Mini , un modèle de caméra compact pesant seulement 133 grammes. Conçue pour les situations où l’encombrement et la légèreté sont cruciaux, cette caméra est souvent utilisée pour être fixée sur des casques ou des équipements sportifs.Ce modèle dispose aussi d’une batterie intégrée optimisée pour les basses températures, ce qui est bien utile dans de telles circonstances.Le saut n’a pas été sans défis pour Grasser. Après 40 secondes de vol, ses bras ont commencé à se fatiguer, rendant le contrôle de la wingsuit plus difficile.La caméra GoPro, fixée à son casque, a continué à capturer l’intégralité de cette aventure, offrant une vue imprenable sur les crêtes montagneuses.Malgré les obstacles physiques rencontrés lors du vol, Grasser et son compagnon Mario ont tous deux atterri en sécurité.Est-ce que c'est le genre de sensation forte