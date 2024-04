Apple veut l’IA de Google

UN LABORATOIRE SECRET À ZURICH ?

la conception de modèles d’IA plus avancés intégrant des entrées textuelles et visuelles pour produire des réponses aux requêtes

SYSTÈMES AUTONOMES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

une architecture neuronale pour la reconnaissance vocale

Selon le(qui a pris en charge les technologies liées à l’IA), au moins. Alors que les équipes travaillent principalement en Californie et du côté de Seattle, certains membres seraientEn effet, le rachat de deux startups suisse -FaceShift et Fashwel- aurait décidé Cupertino à L’an dernier déjà , ces locaux avaient fait parler d’eux mais il était question à l’époque d’un. Mais depuis, le projet est sorti de la route, alors que les recherches dans le domaine de l’IA prennent une place prépondérante dans les couloirs de l’Apple Park.Ainsi, ceserait bien. Même si, une certaine aura de mystère plane sur ce lieu depuis 2017, la Pomme aurait recruté plusieurs étudiants de l'école polytechnique fédérale de Zurich, et serait partie. Parmi les travaux en cours, on trouveraitÀ priori, ce centre contribuerait de manière significative aux travaux de Cupertino. L’an dernier déjà on évoquait du personnel comprenant des, tels que la vision par ordinateur, l’apprentissage automatique (ML), la robotique, l’intelligence artificielle (IA), la robotique ou encore les systèmes autonomes.Comme l’an dernier, rien ne filtre des murs de la Pomme, travaux et recherches effectués auseraient un projet à long terme. Il pourrait s’agir en partie desLecite d’ailleurs Chuck Wooters, unqui a rejoint Apple en décembre 2013 et a travaillé sur Siri pendant près de deux ans. Durant cette période il était posté audans le groupe Siri qui devait développerParmi les transfuges de Google travaillent dans l’IA, divers noms sont cités comme, en premier lieu,, ancien responsable de Google Brain,, aujourd'hui directeur principal de la recherche sur l'IA et le ML chez Apple ou encore, qui dirige l'équiped'Apple qui se concentre sur les grands modèles de langage.